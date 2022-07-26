В Казани временно ограничат движение по улице Искра

Причина этого - проведение работ по прокладке тепловых сетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за работ по прокладке тепловых сетей в Казани будет временно ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Искра. Работы там будут проводиться в два этапа, сообщают власти города.

Так, с 26 июля по 3 августа будет закрыт тротуар возле дома №23 по улице Патриса Лумумбы, а с 19:00 29 июля до 5:00 30 июля - дорога возле того же дома. Горожанам следует заранее продумывать свой маршрут, учитывая эту информацию.

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