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Общество25 июля 2022 15:02

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город не резиновый и с трудом справляется с большим количеством машин

Проблемы сохраняются, несмотря на строительство новых и ремонт старых дорог
Евгения БУБЛИК
Тем не менее, как отметил градоначальник, загруженность на дорогах Казани постепенно снижается благодаря внедрению плана единого парковочного пространства.

Тем не менее, как отметил градоначальник, загруженность на дорогах Казани постепенно снижается благодаря внедрению плана единого парковочного пространства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 25 июля, на еженедельном совещании в Исполкоме Казани мэр Ильсур Метшин заявил, что город уже с трудом «переваривает» большое количество машин.

По его словам, столица Татарстана не только прирастает отремонтированными и новыми дорогами, но и новыми автомобилями, а город все же не резиновый.

Тем не менее, как отметил градоначальник, загруженность на дорогах Казани постепенно снижается благодаря внедрению плана единого парковочного пространства. Ильсур Метшин уверен, что из-за этого упорядочилась как система автостоянок, так и движение по улицам с большим трафиком.

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