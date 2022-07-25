Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город не резиновый и с трудом справляется с большим количеством машин

Тем не менее, как отметил градоначальник, загруженность на дорогах Казани постепенно снижается благодаря внедрению плана единого парковочного пространства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 25 июля, на еженедельном совещании в Исполкоме Казани мэр Ильсур Метшин заявил, что город уже с трудом «переваривает» большое количество машин.

По его словам, столица Татарстана не только прирастает отремонтированными и новыми дорогами, но и новыми автомобилями, а город все же не резиновый.

Тем не менее, как отметил градоначальник, загруженность на дорогах Казани постепенно снижается благодаря внедрению плана единого парковочного пространства. Ильсур Метшин уверен, что из-за этого упорядочилась как система автостоянок, так и движение по улицам с большим трафиком.

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