Следственный комитет Татарстана добился от предприятия уплаты долгов по налогам на 214 миллионов рублей

По версии следствия, директор внес заведомо ложные сведения в документацию, благодаря чему фирма смогла уклонится от уплаты НДС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане в отношении директора ООО «СК Атриум» было возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов». С 2017 по 2018 года предприятие не заплатило в бюджет более 214 миллионов рублей.

- По версии следствия, директор ООО «СК Атриум» внес в декларации и другие документы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 22 контрагентами. Благодаря чему организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, причинив тем самым бюджету ущерб на указанную, - сообщает следственный комитет республики.

Там, также отметили, что руководство ООО «СК Атриум» полностью погасило задолженность, в связи с чем было принято о прекращении уголовного преследования.

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