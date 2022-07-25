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Общество25 июля 2022 13:37

Следственный комитет Татарстана добился от предприятия уплаты долгов по налогам на 214 миллионов рублей

Деньги были перечислены после возбуждения уголовного дела
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По версии следствия, директор внес заведомо ложные сведения в документацию, благодаря чему фирма смогла уклонится от уплаты НДС.

По версии следствия, директор внес заведомо ложные сведения в документацию, благодаря чему фирма смогла уклонится от уплаты НДС.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане в отношении директора ООО «СК Атриум» было возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов». С 2017 по 2018 года предприятие не заплатило в бюджет более 214 миллионов рублей.

- По версии следствия, директор ООО «СК Атриум» внес в декларации и другие документы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 22 контрагентами. Благодаря чему организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, причинив тем самым бюджету ущерб на указанную, - сообщает следственный комитет республики.

Там, также отметили, что руководство ООО «СК Атриум» полностью погасило задолженность, в связи с чем было принято о прекращении уголовного преследования.

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