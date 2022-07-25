В Новочебоксарске спасатели помогли козе, которая упала в колодец

Инцидент произошел на улице Промышленная. Фото: Чувашская республиканская поисково-спасательная служба

В выходные на улице Промышленной в Новочебоксарске коза упала в канализационный колодец. Самостоятельно выбраться животное не могло, а потому на место были вызваны спасатели.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились вниз и подняли перепуганную козу. Животное не пострадало и сразу убежало домой, сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.

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