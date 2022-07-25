Ремонт дорог в Казани в рамках нацпроекта завершен почти на 70%

На 50% готов первый этап Вознесенского тракта и на 60% - Большое казанское кольцо на улице Меховщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 25 июля, работы по реконструкции дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казани выполнены на 69%. На 24 из 86 участках уже отремонтирован асфальт, установлены дорожные знаки, организованы остановки и нанесена разметка, сообщают власти города.

Полностью закончены работы на 14 участках, среди которых: улицы Альберта Халикова, Ямская и Машиностроителей, прилегающая территория ГАУЗ «ЦГКБ №18», проезд от улицы Халтурина до улицы Деловая, ярмарочная площадка у дома №150/2 по улице Краснококшайская и у дома №20 по улице Батыршина. Кроме того на 50% завершено строительство первого этапа Вознесенского тракта и на 60% - реконструкция Большого казанского кольца на улице Меховщиков. На 58% готова улица Осиновская.

Отмечается, что на данный момент в столице Татарстана смонтированы 952 новых светильника.

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