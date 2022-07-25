В Казани начали заселять очередную высотку в «Салават Купере»

В доме один подъезд, 17 этажей и 102 квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 25 июля, в казанском жилом районе «Салават Купере» начали заселять дом №19 по проспекту Шакирова. Там будут жить работники бюджетной сферы, медики-получатели грантов, молодые семьи и сироты.

В доме один подъезд, 17 этажей и 102 квартиры (34 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 34 трехкомнатных). Жилье сдается в чистовой отделке с сантехникой, электроплитами, датчиками задымления и счетчиками.

- Еще 10 домов на 1 192 квартиры в этом районе будут переданы казанским участникам жилищных программ до конца 2022 года, - говорят в Госжилфонде Татарстана.

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