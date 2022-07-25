Форвард «Миннесоты» Александр Хованов может вернуться в «Ак Барс»

Молодой человек является воспитанником казанской команды. Фото: ak-bars.ru

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлдз» Александр Хованов может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Об этом «КП-Казань» сообщил собственный источник в одном из ведущих хоккейных агентств.

Форвард, которого «Миннесота» поместила на драфт отказов с целью расторгнуть контракт, рассматривает вариант возвращения в КХЛ. Права на хоккеиста остаются за «Ак Барсом», а главный тренер команды Олег Знарок уже готов просмотреть Хованова на предсезонных сборах.

Напомним, что Александр Хованов является воспитанником казанского хоккея и выпускником школы «Ак Барса». Ранее в клуб из НХЛ вернулся еще один молодой воспитанник клуба Амир Мифтахов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram