В Татарстане за одни сутки при купании в необорудованных местах утонули три человека

Первая трагедия произошла в селе Новое Аксубаево на реке Кисимка. Фото: МЧС Татарстана

23 июля в 17.04 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Новое Аксубаево Аксубаевского района 50-летняя женщина в нетрезвом состоянии ушла купаться на реку Кисимка и пропала. На берегу остались только ее вещи. Тело утонувшей было обнаружено и извлечено с глубины 1,5 метров очевидцами

Спустя почти час становится известно, что в селе Малая Бугульма Бугульминского района на дамбе местного гидросооружения на реке Казачка утонул 35-летний мужчина. Когда он ушел под воду, очевидцы начали нырять в его поисках, но так его и не нашли.

Это смогли сделать только прибывшие на место происшествия водолазы. Они извлекли тело погибшего с глубины четырех метров и на расстоянии 30 метров от берега.

Помощь водолазной группы в тот вечер понадобилась и в поселке Осиново Зеленодольского района. Там в озере Осиновское утонул 28-летний мужчина из Марий Эл. Его тело нашли на глубине 12 метров и в 180 метрах от берега. Погибшего доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.

- Данные происшествия произошли в местах, которые не оборудованы для купания, - отметили в МЧС Татарстана.

И подобные случаи продолжают происходить. Так, уже в это воскресенье, 24 июля, в столице республики на улице Мериданная очевидцы вытащили из Казанки тонущего 73-летнего мужчину. Он был доставлен в местную больницу. Отмечается, что мужчина тоже купался в необорудованном для этого месте.

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