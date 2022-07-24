Главным архитектором Зеленодольска назначили итальянца Элио Фиорини

Он уже приступил к работе над эскизами квартала Полукамушки. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

Должность главного архитектора Зеленодольска занял уроженец Италии Элио Фиорини. Ранее он работал в Дубае, где познакомился со своей будущей женой Анитой, которая приехала из Татарстана. Свадьбу сыграли в Италии, а после архитектора пригласили на работу в Баку (Азербайджан). Во время пандемии, открытой оказалась только Россия. Элио Фиорини с женой и двумя детьми решил переехать в Казань.

А через некоторое время один из новых знакомых рассказал ему, что открыт конкурс на должность главного архитектора Зеленодольска. Элио Фиорини подготовил и отправил несколько эскизов, после чего его пригласил на встречу мэр города Михаил Афанасьев.

- Зеленодольск – это город, в который я влюбился с первых букв. Не знаю, можно ли придумать еще более красивое и изящное названия для города, который действительно «зеленый» и утопает в цветах. Мне импонирует архитектура города, центр и его спокойствие, активно развивающийся микрорайон Мирный, квартал Полукамушки, над эскизами которого я сейчас работаю, - отмечает сейчас архитектора.

На новом посту Элио Фиорини уже рассматривает в перспективе работу над новым городским ЗАГСом, территорией Центра культурного развития, центра бокса, библиотеке, школой, улицами.

Как отмечают в администрации Зеленодольского района, Элио Фиорини является доктором архитектуры в университете «La Sapienza» (Рим), входит в Совет архитекторов в Терни и в Палату архитекторов Италии.

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