В Бугульме простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Андреем Винниковым

Церемония прощания с погибшим татарстанцем прошла около местного Дома техники.

В это воскресенье, 24 июля, в Бугульме простились с 21-летним Андреем Винниковым. Контрактник погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает администрация Бугульминского района Татарстана.

Церемония прощания с Андреем Винниковым прошла около местного Дома техники.

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