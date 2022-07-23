Около ста волонтеров из Татарстана примут участие в VII Международных спортивных играх «Дети Азии»

Эта первая «стажировка» татарстанских добровольцев после пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около ста активистов движения Kazan Volunteers из Татарстана будут принимать участие в организации и проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые будут проходить во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.

Эта первая «стажировка» татарстанских волонтеров после пандемии коронавируса. Во Владивостоке их обеспечат жильем, питанием, экипировкой и бесплатным проездов.

Отметим, что под флагом движения Kazan Volunteers зарегистрировано 83,5 тысячи активных пользователей из 45 районов Татарстана, 85 регионов России и 110 стран мира. Они отработали почти 700 мероприятий различного уровня.

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