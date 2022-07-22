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Общество22 июля 2022 15:01

В Татарстане с начала 2022 от отравления грибами пострадали 12 человек

Трое из них дети
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Во избежание отравлений, не советуется собирать малознакомые грибы.

Во избежание отравлений, не советуется собирать малознакомые грибы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в республике было зарегистрировано 10 случаев отправлений грибами с 12 пострадавшими, в том числе 3 детей. Летальных исходов нет, отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

- Во избежание подобных случаев, не стоит собирать грибы, которые вам неизвестны. Во время тихой охоты лучше всего используйте корзину, а не полиэтиленовый пакет. А собранный урожай не храните в алюминиевой посуде. Также перед приготовлением грибов не забудьте о правилах гигиены. И помните, что детям до 14 лет не рекомендуется употреблять их в пищу, - советуют специалисты управления.

При этом они напоминают, что при первых признаках отравления необходимо сразу же вызвать врача, а не заниматься самолечением.

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