В Татарстане с начала 2022 от отравления грибами пострадали 12 человек

Во избежание отравлений, не советуется собирать малознакомые грибы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в республике было зарегистрировано 10 случаев отправлений грибами с 12 пострадавшими, в том числе 3 детей. Летальных исходов нет, отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

- Во избежание подобных случаев, не стоит собирать грибы, которые вам неизвестны. Во время тихой охоты лучше всего используйте корзину, а не полиэтиленовый пакет. А собранный урожай не храните в алюминиевой посуде. Также перед приготовлением грибов не забудьте о правилах гигиены. И помните, что детям до 14 лет не рекомендуется употреблять их в пищу, - советуют специалисты управления.

При этом они напоминают, что при первых признаках отравления необходимо сразу же вызвать врача, а не заниматься самолечением.

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