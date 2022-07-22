В Набережных Челнах летним лагерям поставили удовлетворительную оценку

Некоторые изъяны исправят лишь к августовской проверке.

По итогам проверки организацию детского отдыха в загородных и пришкольных лагерях Набережных Челнов была санитарному состоянию корпусов, где проживают дети, была поставлена удовлетворительная оценка.

- Вместе с сотрудниками управления образования города были проверены лагеря «Росинка», «Солнечный» и «Крылатый». Ребята оказались довольны досугом там и питанием. Также со стороны родителей каких-то жалоб и нареканий не было, - заявила общественный помощник уполномоченного по правам человека в Татарстане по Набережным Челнам Ольга Силаичева.

Правда, по ее словам, небольшие замечания к лагерям все же были. Например, они касались своевременного покоса травы. Выявленные нарушения были устранены на месте.

- Кроме того, не везде ведется четкий учет и есть дефекты покраски стен в школах. К августовской приемке это должны устранить, – также отметила Ольга Силаичева.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram