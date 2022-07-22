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Общество22 июля 2022 10:26

ПАО «КАМАЗ» заказал и отправил детям ДНР и ЛНР 200 килограмм чак-чака

Лакомство изготовили местные производители
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сладкий груз уже передан в Казань, откуда он направится в пункты назначения.

Сладкий груз уже передан в Казань, откуда он направится в пункты назначения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набережночелнинский «КАМАЗ» заказал 200 килограмм чак-чака и отправил его детям из ДНР и ЛНР. Лакомство изготовили местные производители. Активное участие в акции приняли Совет ветеранов автогиганта Совет молодежи и отдел по связям с органами муниципальной власти, сообщают «Челнинские известия».

Сладкий груз уже передан в Казань, откуда он направится в пункты назначения.

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