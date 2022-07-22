Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов попал под санкции Евросоюза

Кроме Камалтынова в списке оказали еще 47 физических лиц и семь организаций. Фото: Госсовет Татарстана

Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов попал под очередные санкции Евросоюза против России. Помимо него в списке оказали еще 47 физических лиц и семь организаций.

В седьмой пакет антироссийских санкций ЕС включены: Сергей Безруков, Андрей Белоусов, Адам Делимханов, Александр Залдостанов, Андрей Козицын, Мария Львова-Белова, Владимир Машков, Сергей Собянин, Сергей Цивилев и Юрий Чайка, НПО «Квант», мотоклуб «Ночные волки», Россотрудничество, фонд «Русский мир», Сбербанк, движение «Юнармия» и фонд общественной дипломатии Александра Горчакова.

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