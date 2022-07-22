На территории агрокомплекса в Чебоксарском районе вспыхнуло овощехранилище

Тушение пожара заняло порядка двух часов. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Около 17:30 в четверг, 21 июля, в поселке Новое Атлашево Чебоксарского района загорелось здание овощехранилища на территории агрокомплекса. Огонь охватил кровлю на площади порядка 550 квадратных метров. Для того, чтобы его потушить, пожарным понадобилось два часа.

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

- В процессе были задействованы 12 единиц техники МЧС России. С огнем боролись 50 спасателей из Чебоксарского района, городов Чебоксары и Новочебоксарск, - говорят в ГУ МЧС по Чувашии.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

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