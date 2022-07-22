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Происшествия22 июля 2022 7:01

На трассе в Марий Эл иномарка на скорости опрокинулась в кювет, пострадал водитель

ДТП произошло на 82 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около семи часов утра в пятницу, 22 июля, на 82 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе автомобиль Mitsubishi съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки ехал на большой скорости и не справился с управлением.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл

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