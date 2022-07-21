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Общество21 июля 2022 15:37

Коллектив завода «КАМАЗ» удостоился благодарности президента России Владимира Путина

Соответствующий документ был вручен представителю предприятия в Казанском Кремле
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Глава государства поблагодарил сотрудников татарстанского предприятия за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также укрепление обороноспособности страны.

Глава государства поблагодарил сотрудников татарстанского предприятия за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также укрепление обороноспособности страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот четверг, 21 июля, в Казанском Кремле в торжественной обстановке премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выручил представителю завода «КАМАЗ» благодарность коллективу предприятия от президента России Владимира Путина.

Такого внимания со стороны главы государства сотрудники «КАМАЗа» удостоились за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

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