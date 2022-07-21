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Происшествия21 июля 2022 10:11

В Казани спасатели помогли пьяному мужчине, который застрял головой между перилами в подъезде

От медицинской помощи горожанин отказался
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Инцидент произошел в доме №104 на улице Аделя Кутуя.

Инцидент произошел в доме №104 на улице Аделя Кутуя.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в среду, 20 июля, в экстренные службы поступило сообщение, что в одном из подъездов дома №104 на улице Аделя Кутуя пьяный мужчина застрял головой между перилами. Очевидец сообщал, что горожанин ведет себя агрессивно и не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели освободили 56-летнего мужчину. От медицинской помощи он отказался, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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