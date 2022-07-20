В Чувашии для глубокой переработки отходов создадут экотехнопарк

Его мощности разместят в одном месте или объединят уже существующие предприятия в один кластер. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время встречи главы Чувашии Олега Николаева с главой Минэкологии республики Эмиром Бедертдиновым было объявлено, что в регионе будет создан свой экотехнопарк

По словам министра, он объединит уже действующие предприятия и создаст дополнительные мощности для более глубокой переработки отходов. Конкретные решения по созданию этого экотехнопарка будут готовы уже к началу осени.

- До 2024 года у нас великолепные возможности с точки зрения приоритезации этого направления, но нужно предложение и понимание в какие сроки и какие объекты появятся, - отметил, в свою очередь, Олег Николаев.

Он предложил рассмотреть несколько вариантов создания экотехнопарка - расположить все его предприятия в одном месте либо объединить их в формате кластера.

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