В столице Татарстана открыли музей Казанской епархии

До 25 июля его можно посетить бесплатно. Фото: tatmitropolia.ru

В эту среду, 20 июля, в Крестовоздвиженском храме Казанского Богородицкого мужского монастыря состоялось открытие музея Казанской епархии. Экспозицию посвятили 443-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, которое отметят в этот четверг.

- Когда-то в Казанской епархии существовал церковно-археологический кабинет, но в советское время он был уничтожен. Собранные в нем коллекции разошлись по музеям и частным домам. Создавая епархиальный музей, мы руководствовались желанием рассказать об истории христианства в Казанском крае. Мы хотим показать, как наши предшественники жили на этой благодатной земле, отмеченной явлением Божией Матери, к чему они стремились, каково было их восприятие мира, - сказал во время открытия музея митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

На экспозиции представлены предметы, рассказывающие о жизни христиан в Среднем Поволжье в VII-XX веках. Это и церковные облачения, богослужебная утварь, старинные книги, в том числе образцы рукописного самиздата XX века на церковнославянском, кряшенском и удмуртском языках. Центром же выставки стал подлинный посох святителя Гурия, первого архиепископа Казанского.

Музей Казанской епархии открыт для посещения ежедневно с 10.00 до 16.00. До 25 июля посетить его можно бесплатно. После тем, кто не пользуется социальными льготами, нужно будет купить входной билет. Средства, вырученные от этого, будут направлены на восстановление храма Николы Тульского на территории Казанского Богородицкого монастыря, сообщает Татарстанская митрополия.

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