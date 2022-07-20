В «Татнефти» новым зам гендиректора по цифровому развитию назначили Евгения Звездина

До этого момента он работал начальником управления по развитию производственной системы предприятия. Фото: ПАО «Татнефть».

Заместителем генерального директора ПАО «Татнефть» по цифровому развитию назначен Евгений Звездин, сообщает telegram-канал компании.

Он начал свою карьеру в 2004 году с должности оператора по исследованию скважин «Ямашнефть». После был геологом цеха по поддержанию пластового давления, а в 2007 году стал инженером службы инвестиций «Ямашнефть». Последние шесть лет Евгений Звездин работал начальником управления по развитию производственной системы ПАО «Татнефть».

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