В День города в Йошкар-Оле выступит группа «Фабрика»

Артисты станут хедлайнерами вечернего концерта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что одним из хедлайнеров праздничного концерта в честь Дня города в Йошкар-Оле станет группа «Фабрика». Помимо этого, 6 и 7 августа горожан будет ждать фестиваль национальной кухни, парад воздушных змеев, показательные выступления парашютистов и канатоходцев, а также этнодискотека, сообщают местные власти.

Точной программы празднования еще нет, так как она корректируется. Закончить с расписанием планируется в ближайшее время.

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