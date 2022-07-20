Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 14:00

В День города в Йошкар-Оле выступит группа «Фабрика»

Праздничные мероприятия будут проходить в столице Марий Эл 6 и 7 августа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Артисты станут хедлайнерами вечернего концерта.

Артисты станут хедлайнерами вечернего концерта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что одним из хедлайнеров праздничного концерта в честь Дня города в Йошкар-Оле станет группа «Фабрика». Помимо этого, 6 и 7 августа горожан будет ждать фестиваль национальной кухни, парад воздушных змеев, показательные выступления парашютистов и канатоходцев, а также этнодискотека, сообщают местные власти.

Точной программы празднования еще нет, так как она корректируется. Закончить с расписанием планируется в ближайшее время.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram