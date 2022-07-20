В Казани после столкновения с «Газелью» перевернулась иномарка, один человек погиб

Находившиеся в легковушке люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГИБДД Казани

Смертельное ДТП произошло 19 июля на улице Химическая в Казани. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA на скорости попытался объехать «Газель», которая в тот момент начала поворачивать. В результате иномарка задела грузовик по касательной, после чего вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

На месте от полученных травм скончался 25-летний пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнями безопасности. Ими также не воспользовался и 23-летний водитель иномарки, но он выжил и был госпитализирован.

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