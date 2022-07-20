В Татарстане IT-специалистам стали платить больше чем нефтяникам

Местные компании предлагают им порядка тысячи вакансий, причем довольно высокооплачиваемых. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2022 году средняя зарплата IT-специалистов в Татарстане превысила заработок нефтяников, которые в республике традиционно больше всех, заявил 20 июля на пресс-конференции глава регионального Минцифры Айрат Хайруллин.

Также по его словам, в объявленный главой Татарстана Рустамом Миннихановым Году цифровизации в республике, регион уже занял второе место в России по уровню цифровой трансформации.

И здесь речь идет не просто о различных стартапах, а о том, чтобы благодаря новым технологиям улучшилась жизнь каждого жителя Татарстана.

Кроме того, как отметил министр, в республике сохраняется высокий спрос на IT-специалистов. Так местные компании предлагают им порядка тысячи вакансий, причем довольно высокооплачиваемых.

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