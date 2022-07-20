За сутки коронавирус подтвердился еще у 38 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 сейчас составляет 8,3%. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За минувшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса, госпитализировали 35 зараженных и выписали 70 переболевших им человек. Такие цифры в среду, 20 июля, публикует федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 153 365 жителей республики, 149 829 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. На сегодняшний день коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 8,3%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram