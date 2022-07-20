Названы школы Татарстана, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ-2022

Оба этих списка огласил глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин. Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам ЕГЭ-2022 наиболее высокие результаты в Татарстане показали выпускники лицея №131 в Казани, лицея №78 в Набережных Челнах, лицея имени Лобачевского в Казани, гимназии №19 в Казани, лицея №2 в Альметьевске, лицея №35 в Нижнекамске, IT-лицея КФУ в Казани, лицея №2 в Бугульме, гимназии №26 в Набережных Челнах, а также школы №39 и лицея №83 в Казани. Этот список в ходе брифинга в Кабмине республики огласил глава Минобразования региона Ильсур Хадиуллин.

Что касается учебных учреждений, которые не смогли должным образом подготовить выпускников к экзаменам, то в этот список попали: казанские школы №№41, 67, 112 и 153, Казанская кадетская школа-интернат, Бугульминская кадетская школа-интернат, Уруссинская школа №2 (Ютазинский район), Обсерваторская школа (Зеленодольский район) и школа №2 в Нижнекамске.

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