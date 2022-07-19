Во время ЕГЭ-2022 с экзаменов в Татарстане удалили трех выпускников со шпаргалками

Нарушители смогут попытаться сдать ЕГЭ еще раз только в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проведения ЕГЭ-2022 в Татарстане с экзаменов были удалены три выпускника, которые пытались использовать шпаргалки. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин.

Это - не все нарушения, которые допускали школьники во время сдачи экзаменов, но с каждым годом их становится все меньше, заметил министр. По его словам, самосознание у подростков растет, они начинают понимать, что в случае выявленного нарушения не смогут пересдать экзамены в текущем году, и им придется ждать следующего.

Напомним, ранее мы писали, что в Татарстане снижается число учащихся 11-х классов. Кроме того, выпускники все реже сдают ЕГЭ по выбору, ограничиваясь обязательными предметами.

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