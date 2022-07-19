За сутки коронавирус подтвердился еще у 39 татарстанцев

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 8,3%. Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19, госпитализировали 39 зараженных и выписали 72 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 19 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 327 жителей республики, 149 759 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает составлять 8,3%.

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