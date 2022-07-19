В Татарстане снижается число учащихся 11-х классов

В мае и июне ЕГЭ в республике сдали 17 452 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае и июне ЕГЭ в Татарстане сдали 17 452 человека. Существенное большинство из них - 16 156 - являются выпускниками текущего года. В 2021 году таковых было больше. В республике наблюдается тенденция уменьшения числа учащихся 11-х классов, заявил глава Минобразования региона Ильсур Хадиуллин.

По словам министра, в Татарстане также снижается количество ребят, сдающих предметы ЕГЭ по выбору. Подростки все чаще ограничиваются обязательными экзаменами, а при сдаче математики предпочитают ее базовый вариант.

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