В Марий Эл Роспотребнадзор разрешил купаться на 33 пляжах

16 пляжей являются муниципальными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году с начала купального сезона в Марий Эл было зарегистрировано 33 официальных пляжа, 16 из которых являются муниципальными.

- Там продолжается мониторинг качества воды и почвы/песка. На сегодня проведено уже 1026 таких исследований на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Отклонений от гигиенических нормативов не выявлено, - сообщили в Роспотребнадзоре Марий Эл.

Там отметили, что разрешительные санитарно-эпидемиологические заключения выданы на все 33 пляжа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram