Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал рост заболевания коронавирусом в республике

Руководитель региона напомнил об эффективности ношения медицинских масок в общественных местах и торговых центрах. Фото: cap.ru

В этот понедельник, 18 июля, на очередном совещании в Доме правительства глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в республике.

- Было некоторое повышение количества зарегистрированных случаев. Доходило до 65-66 человек ежедневно, когда как ранее речь шла о 20-25 новых зараженных, - отметил Николаев.

В связи с этим он предложил активизировать профилактическую работу в республики, заявив, что в ряде других регионов России населению снова рекомендовали носить медицинские маски в общественных местах и торговых центрах.

- Их ношение, в связи со снятием ограничений, – это дело каждого, но практика показывает, что маски позволяют максимально защитить себя и свое здоровье. Поэтому прошу, чтобы такие информационные сообщения в торговых сетях и общественных местах присутствовали, - отметил на совещании Олег Николаев.

Глава Чувашии также напомнил о том, что населению нужно принять участие в кампании по вакцинации, так как этап активизации инфекционных заболеваний неизбежен с наступлением осени.

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