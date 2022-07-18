На борьбу с борщевиком Сосновского в Чувашии выделено более 19 миллионов рублей

В отдельных районах уже выявлены подрядчики, которые приступили к уничтожению растения. Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, борщевиком Сосновского в Чувашии занято 839,2 гектара территории. Больше всего ядовитое растение разрослось в Ядринском (159 гектар), Аликовском (117,1 гектара) и Ибресинском (101,8 гектара) районах. Очагов нет вовсе лишь в Шемуршинском районе, говорят в пресс-службе Минсельхоза республики.

На борьбу с борщевиком из регионального бюджета выделено 19,2 миллиона рублей. В отдельных районах уже выявлены подрядчики, которые приступили к уничтожению сорняка.

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