Зарплата Зарипова в «Ак Барсе» может вырасти до 62 миллионов рублей за сезон

В сезоне 2021/22 хоккеист получил 20 миллионов рублей. Фото: ak-bars.ru

Зарплата капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова может вырасти в следующем сезоне более, чем в три раза, сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник из одного из ведущих хоккейных агентств.

По его информации, оклад Зарипова увеличится с 20 до 22 миллионов рублей. Не стоит забывать и о бонусной части, куда входят, как персональные, так и командные достижения. Так, в случае выхода барсов в полуфинал и финал Кубка Гагарина Зарипов заработает 10 и 20 миллионов рублей соответственно. А если 41-летний хоккеист попадет по итогам регулярного сезона в топ-7 бомбардиров команды, то получит еще 10 миллионов сверху.

Таким образом, в лучшем случае суммарная заработная плата Зарипова в 2022/23 может составить 62 миллиона рублей, что почти в три раза больше чем в прошлом сезоне. Тогда речь шла о 20 миллионах.

Напомним, перед стартом игр 2021/22 капитан «Ак Барса» заявлял, что он должен стать для него последним в профессиональной карьере. Однако чуть позже, форвард опроверг свое заявление и продлил контракт с казанским клубом.

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