В Казани ограничат движение по улице и переулку Бахетле

Участки проезжей части будут перекрываться в период с 19 по 29 июля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Стало известно, что в период с 19 по 29 июля в Казани будут поэтапно ограничивать движения по улице и переулку Бахетле. Причина этого в проведении там работ по строительству сетей водоснабжения, говорят в Исполкоме города.
Участки проезжей части будут перекрываться по следующему расписанию:
19 июля - участок от дома №18 до дома №14 по переулку Бахетле;
20 июля - участок от дома №14 до дома №6 по переулку Бахетле;
22 июля - участок от дома №6 до дома №2 по переулку Бахетле;
25 июля - участок от дома №1 по переулку Бахетле до дома №40 по улице Бахетле;
26 июля - участок от дома № 2 по переулку Бахетле до дома №49 по улице Бахетле;
27 июля - участок от дома №49 до дома №55 по улице Бахетле;
27 и 28 июля - участок от дома №49 до дома № 67 по улице Бахетле;
29 июля - участок от дома №67 до дома №58 по улице Бахетле.
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