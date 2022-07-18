Началось восстановление обрушившегося фрагмента Пятигранной башни Казанского Кремля

Фото: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Казани продолжаются работы по восстановлению смотровой площадки на месте Пятигранной башни Казанского Кремля. Рабочие демонтировали облицовку и плиту, усилили основание и связали арматурой забутовку. В скором времени они займутся организацией водоотведения с уровня площадки, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Под смотровой площадкой подразумевается фрагмент Пятигранной башни, разобранной в XIX веке. В 2002 году он был законсервирован и музеефицирован. А весной 2022 года частично обрушился. По предварительным данным, причиной этого стал подмыв талыми водами.

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