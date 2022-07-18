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Общество18 июля 2022 7:00

В Чувашии в ходе учений госпитализировали «больную» оспой обезьян женщину

К борьбе с новым вирусом местные медики готовы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: пресс-служба Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Чувашии.

Фото: пресс-служба Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Чувашии.

На базе кожно-венерологического диспансера Минздрава Чувашии и Цивильской районной больницы состоялись учения по госпитализации больной с подозрением на оспу обезьян. Согласно легенде, женщина обратилась к врачу-дерматологу с жалобами на температуру и сыпь, появившиеся после поездки в Испанию. Медик заподозрил у нее вирус, после чего выявил контактные лица и провел дезинфекцию.

- Бригады скорой помощи в защитной одежде провели медицинскую эвакуацию больной и контактных лиц в специализированное учреждение, - рассказывают в Республиканском центре медицины катастроф.

Медики замечают, что к борьбе с новым вирусом они готовы.

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