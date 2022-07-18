Жительница Набережных Челнов сломала заправочный пистолет на АЗС и лишилась прав

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Набережных Челнов лишилась водительского удостоверения на год из-за того, что оставила место ДТП. Суд установил, что 25 июля она заправилась на АЗС. Закончив, женщина забыла достать заправочный пистолет и начала движение. В результате пистолет получил повреждения, а водитель скрылась.

- На видеозаписи с места совершения правонарушения видно, что после срыва пистолета ТРК, был слышен явный звук, машина качнулась, не заметить совершенного правонарушения было невозможно, - сообщает пресс-служба городского суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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