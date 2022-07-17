В двух районах Татарстана спасли тонущих людей

Очевидцы помогли тонущим днем в субботу, 16 июля. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 16 июля, в двух районах Татарстана очевидцы помогли тонущим в местных водоемах. Так, в 13:21 в Зеленодольском районе, в СНТ "Остров" очевидцы спасли из воды тонущего мужчину.

В 14:11 в Тукаевском районе, в поселке Малая Шильна очевидцы спасли тонущего мальчика 14 лет. Известно, что он купался в озере квартала "Маленькая страна".

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