На улицы Альметьевска вышли новые автобусы средней вместительности

Маршруты будет обслуживать МУП «Альметьевское транспортное управление». Фото: telegram-канал Тимура Нагуманова
По улицам Альметьевска начали курсировать новые автобусы средней вместительности «Газель Next-City». Они возят местных жителей по маршрутам №№2А, 2Б, 4А, 4Б и 6. Транспорт горожанам накануне подарила компания «Татнефть».
Отмечается, что маршруты будет обслуживать МУП «Альметьевское транспортное управление».
Напомним, что в мае в Альметьевске уже начали курсировать восемь новых автобусов. Они ходят по маршрутам №№2 и 4.
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