В выходные в Татарстане ожидается до +29 градусов и кратковременные дожди

Такие прогнозы дает Гидрометцентр региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Татарстан вернется жара и столбики термометров днем будут показывать до +29 градусов. По крайней мере такие прогнозы дает Гидрометцентр республики.

Так, в субботу, 16 июля, ночью в регионе ожидается кратковременный дождь и от +13 до +18 градусов. Днем же будет без осадков и от +24 до +29 градусов.

В воскресенье, 17 июля, ночью без осадков и также от +13 до +18 градусов. Днем возможны кратковременный дождь и гроза и от 24 до +29 градусов тепла. Ветер в выходные будет умеренным.

В начале следующей рабочей недели столбики термометров в Татарстане начнут подниматься до +30 градусов. Однако грозы и дожди еще не оставят республику. При непогоде порывы ветра будут достигать 18 м/с.

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Синоптики обещают, что в скором времени столбики термометров в Татарстане вновь начнут подниматься до +29 градусов. «Комсомолка» выяснила, чем можно заняться в городе в такую жару (подробности)

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