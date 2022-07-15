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Общество15 июля 2022 12:31

В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольская

Речь идет об участке от дома №86/10 до дома №88
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такое распоряжение подписано в Исполкоме города.

Такое распоряжение подписано в Исполкоме города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 июля по 10 августа в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольская. Планируется частично закрыть проезжую часть и полностью перекрыть тротуар и местный проезд на участке от дома №86/10 до дома №88, сообщают в Исполкоме города.

Причина этого - организация дополнительного въезда и выезда с территории строительной площадки.

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