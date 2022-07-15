Из-за сильного ветра без электричества остались 3,7 тысячи жителей Казани

К утру все неполадки были устранены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на пятницу, 15 июля, из-за сильного ветра в Казани без света остались 3,7 тысячи жителей поселков Чебакса и Константиновка. К утру подача электричества в дома была полностью восстановлена, сообщают в Исполкоме города.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате непогоды, которая обрушилась на столицу Татарстана вечером 14 июля в городе затопило ряд улиц. Коммунальные службы с раннего утра занимаются очисткой сетей ливневых канализаций.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram