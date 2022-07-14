На улице Шуртыгина в Казани появится новая платная парковка

Час стоянки в этом месте будет стоить автовладельцам 30 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Шуртыгина в Казани появится платная муниципальная парковка. Час стоянки там будет стоить автовладельцам 30 рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, стоянка будет рассчитана на 32 машины и разместится на участке от перекрестка улиц Шуртыгина и Патриса Лумумбы до перекрестка улиц Шуртугина и Гастелло.

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