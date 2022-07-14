В Чувашии пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Моргаушском районе Чувашии начались поиски 58-летнего Григория Михайлова из деревни Авданкасы. Мужчина, который нуждается в медицинском помощи, ушел из дома и пропал в среду, 13 июля, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Григорий ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение и русые волосы. На момент пропажи на нем был зимний бушлат цвета хаки, куртка камуфляжного цвета, такие же брюки и темно-синяя футболка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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