Власти Набережных Челнов назвали самые опасные места для купания в городе

В жаркую погоду жители Татарстана стали чаще отдыхать на воде, но редко - в местах, не предназначенных для этого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне увеличивающегося количества новостей о трагедиях на водоемах, власти Набережных Челнов напомнили местным жителям о единственном безопасном месте для купания в городе. Это городской пляж.

А вот в список самых опасных мест для купания в татарстанском автограде попали: территория в районе Колокольного моста, территория напротив 10 комплекса поселка ГЭС, набережная Габдуллы Тукая в районе дворца культуры «Энергетик», место отдыха в районе набережной Габдуллы Тукая, Грузовой порт и место отдыха в районе яхт-клуба «Навгатор».

Напомним, 11 июля недалеко от пляжа SunDale, в необорудованном для купания месте, утонул 16-летний мальчик. По словам очевидцев, он поплыл за мячом, но в какой-то момент ушел под воду.

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