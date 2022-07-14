Общественный транспорт вернется к привычным маршрутам в 18:00 17 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на три дня изменят схему движения автобусов №63 и №94. Это связано с закрытием проезжей части возле дома №50 по улице Фучика, где проводятся работы по реконструкции магистрального теплопровода.

Так, общественный транспорт будет курсировать по-новому с 18:00 15 июля и вернется к прежней схеме движения в 18:00 17 июля.

Автобус №63 будет проходить от остановки «Кул Гали» к остановке «улица Комиссара Габишева», после чего направляться по улице Фучика к улице Зорге и вновь улице Фучика, а далее - по привычному маршруту. Автобус №94, в свою очередь, будет проезжать от остановки «Метро "Дубравная"», разворачиваться на перекрестке улиц Фучика и Зорге, направляться в сторону улицы Габишева и далее по маршруту.

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