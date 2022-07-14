В Татарстане на Курбан-байрам закололи более 13,6 тысячи баранов

Жертвенное мясо раздали 300 малообеспеченным и многодельным семьям, инвалидам, сиротам и пожилым людям. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Татарстане во время Курбан-байрама в жертву принесли 13 646 баранов. Для этого в республике было организовано порядка 40 мест для закалывания. Все животные прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку, сообщают в Духовном управлении мусульман республики.

Лидером среди муниципалитетов региона по числу заколотых животных стала Казань (5 735 голов). Следом идут Набережные Челны (1,3 тысячи голов), а также Альметьевский, Зеленодольский и Чистопольский районы (по 1,2 тысячи голов)

В благотворительный фонд «Закят» нуждающимся пожертвовали 250 баранов. Жертвенное мясо раздали 300 малообеспеченным и многодельным семьям, инвалидам, сиротам и пожилым людям.

Напомним, что в 2021 году в Курбан-байрам в Татарстане в жертву были принесены 15 243 животных, в 2020-м — 7 827, в 2019-м — 11 560 и в 2018-м — 10 950.

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