В Казани на экскурсионном трамвае «Тюбетейка» проехались уже 148 человек

Необычный транспорт курсирует от железнодорожного вокзала до речного порта. Фото: Денис Городийко

За две недели, который в Казани курсирует экскурсионный маршрут «Тюбетейка», на нем проехались 148 человек. В процессе аудиогид рассказал им о главных достопримечательностях города. А на выходе пассажирам подарили специальные наборы, в которых выходят эчпочмак, элеш и напиток, сообщает Исполком.

Экскурсионный трамвай ходит раз в день в 17:00 от железнодорожного вокзала Казань-1 до речного порта и обратно. Время поездки составляет 45 минут.

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