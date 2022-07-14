В Набережных Челнах школа №42 получит статус психолого-педагогической

Выпускники смогут поступать в вузы татарстанского автограда и Казани по целевому направлению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школе №42 в Набережных Челнах будет присвоен статус психолого-педагогической. С восьмого класса у учеников появятся обязательные дисциплины по психологии и педагогике. У выпускников же обучение будет проходить с профильным уклоном

Новый уклон будет поддерживаться Набережночелнинским государственным педагогическим университетом. Выпускники школы смогут поступать в вузы татарстанского автограда и Казани по целевому направлению. Их стипендия будет составлять 15 тысяч рублей, сообщают сhelny-biz.

Отметим, что школа №42 станет первым в России учебным учреждением с подобным уклоном.

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